Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 31 марта

По прогнозам синоптиков, в среду в столице будет облачно и не особенно тепло для марта – всего 10-11 градусов

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 31 марта.

Восход солнца будет в 06:46 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет шесть градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до 10-11 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:24.