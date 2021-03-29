Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 31 марта

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По прогнозам синоптиков, в среду в столице будет облачно и не особенно тепло для марта – всего 10-11 градусов
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 31 марта.
Восход солнца будет в 06:46 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха будет шесть градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до 10-11 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:24.