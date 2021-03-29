10:52 29 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Облака в небе над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 31 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1124)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210329/251304952/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-31-marta.html

По прогнозам синоптиков, в среду в столице будет облачно и не особенно тепло для марта – всего 10-11 градусов

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 31 марта.

Восход солнца будет в 06:46 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет шесть градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до 10-11 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:24.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1124)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Хвостатые психологи успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Четвероногие "психологи" успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться