Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 1 апреля

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Облачно, но без дождя будет в столице в первый день апреля, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 13 градусов
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 1 апреля.
Восход солнца будет в 06:44 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит шесть градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:25.
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