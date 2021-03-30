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Город Тбилиси в вечернее время. Парк Рике

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 1 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1125)
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Sputnik Грузия
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Облачно, но без дождя будет в столице в первый день апреля, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 13 градусов

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 1 апреля.

Восход солнца будет в 06:44 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит шесть градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:25.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1125)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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