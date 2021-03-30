Дождь и сильный ветер – в Грузии ухудшится погода

В первые дни апреля в большинстве районов Западной и Восточной Грузии ожидается дождь, в ночные часы в высокогорье снег

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. В Грузии до 4 апреля ожидается ухудшение погоды, в некоторых местах синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды в Facebook.

Во вторник и среду, 30-31 марта, в Западной Грузии ожидается ясная погода без осадков, а в отдельных районах Восточной Грузии возможны небольшие осадки. В некоторых местах будет дуть сильный ветер восточного направления.

Температура воздуха в низине Западной Грузии составит 15-20 градусов тепла, а в Восточной Грузии – 9-14 градусов тепла.

"Под конец дня 1 апреля и до 4 апреля в большинстве районов Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии ожидается дождь, в ночные часы в высокогорье снег, местами будет дуть сильный ветер", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в Западной Грузии 1 апреля поднимется до 17-22 градусов тепла, а 2-3 апреля опустится до 10-15 градусов. В Восточной Грузии потеплеет до 14-19 градусов тепла. В Тбилиси ожидается небольшой дождь. Температура воздуха 30-31 марта достигнет 10-12 градусов тепла, а 1-3 апреля – 15-17 градусов.

В пятницу и субботу, 2 и 3 апреля, временами будет дуть сильный ветер северо-западного направления.

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