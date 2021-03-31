Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 2 апреля

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Переменчивый март передает эстафету апрелю – судя по всему и он пока не отличается стабильностью, воздух в среду в столице прогреется всего до 14 градусов
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Преимущественно ясная и частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 2 апреля.
Восход солнца будет в 06:43 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 7-8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:26.
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