Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 2 апреля

Переменчивый март передает эстафету апрелю – судя по всему и он пока не отличается стабильностью, воздух в среду в столице прогреется всего до 14 градусов

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Преимущественно ясная и частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 2 апреля.

Восход солнца будет в 06:43 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 7-8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:26.

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