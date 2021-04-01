Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 3 апреля

По прогнозам синоптиков, в субботу в Тбилиси будет тепло и ясно – температура воздуха достигнет 15 градусов

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет гостей и жителей Тбилиси в субботу, 3 апреля.

Восход солнца будет в 06:41 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 7-8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 15 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:27.

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