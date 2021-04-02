Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 4 апреля

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Весна все-таки решила напомнить о себе – в воскресенье в столице будет тепло и солнечно, воздух прогреется до 18 градусов
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Ясная, солнечная погода с небольшой облачностью ждет гостей и жителей Тбилиси в воскресенье, 4 апреля.
Восход солнца будет в 06:39 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 7-8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 18 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:28.
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