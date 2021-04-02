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Зимний Тбилиси - вид на памятник Вахтангу Горгасали и центральную часть столицы

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 4 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1127)
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Sputnik Грузия
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Весна все-таки решила напомнить о себе – в воскресенье в столице будет тепло и солнечно, воздух прогреется до 18 градусов

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Ясная, солнечная погода с небольшой облачностью ждет гостей и жителей Тбилиси в воскресенье, 4 апреля.

Восход солнца будет в 06:39 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 7-8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 18 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:28.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1127)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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