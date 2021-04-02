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Грузовые трейлеры едут зимой по заснеженной по Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ полностью открыта

photo: Roads Department of Georgia / FB
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (169)
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На определенных участках действует режим нон-стоп, на участке Гудаури-Коби движение осуществляется только через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Автомагистраль, ведущая к грузино-российской границе, отрыта для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Накануне запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ.

Снегоуборочная техника на участке военно-грузинской дороге
photo: Roads Department of Georgia / FB
Ситуация на дорогах Грузии: непогода создала проблемы

По информации Национального агентства окружающей среды, движение  на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме без остановки. При этом движение на участке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (169)
Теги:
Верхний Ларс, дороги, Грузия

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