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Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города

Погода в Грузии: какие дни обещают метеорологи?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1128)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210402/251355684/Pogoda-v-Gruzii-kakie-dni-obeschayut-meteorologi.html

В грузинской столице ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В ближайшие дни, после 3 апреля, в Грузии потеплеет, однако в некоторых местах страны ожидается дождь, об этом говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды в Facebook.

Зимний Тбилиси - вид на памятник Вахтангу Горгасали и центральную часть столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 4 апреля

Отмечается, что до утра 3 апреля в Грузии ожидается дождливая погода, местами будет дуть западный ветер. Температура воздуха в Западной Грузии составит +10...+15, а в Восточной Грузии – +13...+18 градусов.

В дни 4-5 апреля, несмотря на теплую погоду, местами пойдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха в низине поднимется до +18...+23 градусов.

В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха 2-3 апреля составит +15...+17, а 4-5 апреля – +19...+21 градус.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1128)

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