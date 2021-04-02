Погода в Грузии: какие дни обещают метеорологи?

В грузинской столице ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В ближайшие дни, после 3 апреля, в Грузии потеплеет, однако в некоторых местах страны ожидается дождь, об этом говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды в Facebook.

Отмечается, что до утра 3 апреля в Грузии ожидается дождливая погода, местами будет дуть западный ветер. Температура воздуха в Западной Грузии составит +10...+15, а в Восточной Грузии – +13...+18 градусов.

В дни 4-5 апреля, несмотря на теплую погоду, местами пойдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха в низине поднимется до +18...+23 градусов.

В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха 2-3 апреля составит +15...+17, а 4-5 апреля – +19...+21 градус.

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