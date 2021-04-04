Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 6 апреля

В ночные часы температура воздуха составит 10-11 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 17-18 градусов

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Солнечная погода с переменной облачностью во второй половине дня ждет гостей и жителей Тбилиси во вторник, 6 апреля.

Восход солнца будет в 06:36 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 10-11 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 17-18 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:30.

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