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Вид на город Тбилиси - машины на набережной у Сухого моста

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 7 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1130)
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Sputnik Грузия
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Ясно, солнечно и тепло будет в столице в среду, столбик термометра впервые поднимется до 20 градусов

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет гостей и жителей Тбилиси в среду, 7 апреля.

Восход солнца будет в 06:34 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 11-12 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:32.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1130)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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