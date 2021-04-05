Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 7 апреля

Ясно, солнечно и тепло будет в столице в среду, столбик термометра впервые поднимется до 20 градусов

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет гостей и жителей Тбилиси в среду, 7 апреля.

Восход солнца будет в 06:34 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 11-12 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:32.

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