Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 7 апреля

Погода
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0b/251142725.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210405/251371268/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-7-aprelya.html
Ясно, солнечно и тепло будет в столице в среду, столбик термометра впервые поднимется до 20 градусов
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет гостей и жителей Тбилиси в среду, 7 апреля.
Восход солнца будет в 06:34 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 11-12 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:32.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.