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Вид на город Тбилиси - Метехскую церковь, набережную и памятник Вахтангу Горгасали

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 8 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1131)
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Sputnik Грузия
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Если верить прогнозам, в четверг в столице будет не тепло, а жарко – синоптики обещают до 26 градусов выше нуля

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет гостей и жителей Тбилиси в четверг, 8 апреля.

Восход солнца будет в 06:33 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 13-14 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:33.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1131)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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