Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 8 апреля

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Если верить прогнозам, в четверг в столице будет не тепло, а жарко – синоптики обещают до 26 градусов выше нуля
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет гостей и жителей Тбилиси в четверг, 8 апреля.
Восход солнца будет в 06:33 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 13-14 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:33.
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