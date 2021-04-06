Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 8 апреля

Если верить прогнозам, в четверг в столице будет не тепло, а жарко – синоптики обещают до 26 градусов выше нуля

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет гостей и жителей Тбилиси в четверг, 8 апреля.

Восход солнца будет в 06:33 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 13-14 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:33.

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