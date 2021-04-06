На дорогах Грузии действуют ограничения: фуры на границе с Россией пока на "приколе"

Погодные условия пока не позволяют полностью открыть движение на всех дорогах – ограничения продолжают действовать на дороге в Верхнюю Сванети и в направлении российско-грузинской границы

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. На отдельных участках дорог Грузии действуют ограничения в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Дорога в высокогорную Сванети закрыта для всех видов транспорта>>

В частности, из-за снега и гололеда на 186-198 километре (Ушгули-Ласдили) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение всех видов автотранспорта.

На 150-186 километре (отрезок Мулахи-Ушгули) той же дороги запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. А на 171-186 километре (отрезок Кала-Ушгули) движение транспорта допустимо только с использованием противоскользящих цепей. Движение машин с двумя и более ведущими мостами свободно.

Дорога для всех видов автотранспорта полностью открыта на 1-150 километре (отрезок Зугдиди-Мулахи).

Из-за снега движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе. В частности, запрет действует на отрезке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно.

По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби на Военно-Грузинской дороге в безостановочном режиме. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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