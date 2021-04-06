Какая погода ждет жителей Грузии на этой неделе

Максимальная температура воздуха в стране поднимется до 30 градусов, при этом в горных районах ожидается дождь со снегом

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Температура воздуха с 7-8 апреля на всей территории Грузии поднимется до 20-25 градусов, об этом Sputnik Грузия рассказала руководитель отдела краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава.

Так максимальная температура воздуха в Западной Грузии поднимется до 25-30 градусов. Что касается Восточной Грузии, ожидается повышение температуры до 20-25 градусов. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

С 9 апреля, особенно в Западной Грузии, погода резко изменится. Ожидается, что температура воздуха упадет примерно с 25 до 10-12 градусов. Такая погода сохранится и 10 апреля. В воскресенье, 11 апреля, погода начнет улучшаться.

В горных районах ожидается дождь со снегом.

В Тбилиси до 8 апреля ожидаются кратковременные дожди. Седьмого апреля температура воздуха прогреется до 17-19 градусов, 8 апреля – до 22-24 градусов. Девятого апреля не исключен кратковременный дождь. В окраинных районах города будет дуть западный ветер, скорость которого достигнет 22 метра в секунду.

Что касается вторника, 6 апреля, то сегодня на всей территории Грузии ожидается дождь, будет дуть довольно сильный восточный ветер.

"Сегодня на большей части территории Грузии ожидается дождь, в горных районах дождь со снегом. Будет дуть западный ветер со скоростью 20-25 м/с, особенно в первой половине дня. Ближе к вечеру ветер постепенно ослабнет", – рассказала Додо Гвазава.

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