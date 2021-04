Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта и для большегрузов

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Автодорога, ведущая к границе Грузии с Россией, к этому времени свободна для движения всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада в понедельник поздно вечером. Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ сегодня.