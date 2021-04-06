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Грузовой трейлер едет по Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта и для большегрузов

photo: Roads Department of Georgia / FB
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (171)
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Sputnik Грузия
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Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме. При этом движение на участке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Автодорога, ведущая к границе Грузии с Россией, к этому времени свободна для движения всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада в понедельник поздно вечером. Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ сегодня.

Процесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс
© photo : press office of the Roads Department of Georgia
На дорогах Грузии действуют ограничения: фуры на границе с Россией пока на "приколе"

По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме. При этом движение на участке Гудаури-Коби разрешено только через лавинозащитные тоннели.

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (171)
Теги:
Ограничения, Верхний Ларс, Грузия

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