Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 9 апреля

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Солнечный день в небольшими облаками на небе обещают синоптики в столице в пятницу, воздух прогреется до 22 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Ясная солнечная погода с переменчивой облачностью ждет гостей и жителей Тбилиси в пятницу, 9 апреля.
Восход солнца будет в 06:31 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 15-16 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:34.
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