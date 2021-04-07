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Тбилиси в солнечную погоду зимой - Орбелиани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 9 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1132)
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Sputnik Грузия
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Солнечный день в небольшими облаками на небе обещают синоптики в столице в пятницу, воздух прогреется до 22 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Ясная солнечная погода с переменчивой облачностью ждет гостей и жителей Тбилиси в пятницу, 9 апреля.

Восход солнца будет в 06:31 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 15-16 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:34.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1132)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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