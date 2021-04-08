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Город Тбилиси в дождь - район Абанотубани, старые дома, городская архитектура

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 10 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1133)
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Sputnik Грузия
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По прогнозам синоптиков в субботу в грузинской столице ожидается пасмурная погода

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Облачная погода и слабый дождь ждет гостей и жителей Тбилиси в субботу, 10 апреля.

Восход солнца будет в 06:29 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 10-11 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:35.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1133)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси

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