Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 10 апреля

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По прогнозам синоптиков в субботу в грузинской столице ожидается пасмурная погода
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Облачная погода и слабый дождь ждет гостей и жителей Тбилиси в субботу, 10 апреля.
Восход солнца будет в 06:29 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 10-11 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:35.
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