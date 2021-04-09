Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 11 апреля

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По прогнозам синоптиков, в воскресенье в грузинской столице будет облачная и пасмурная погода
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Облачная погода и слабый дождь ждет гостей и жителей Тбилиси в воскресенье, 11 апреля.
Восход солнца будет в 06:28 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 13-14 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 19-20 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:36.
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