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Площадь Свободы в Тбилиси и памятник Святому Георгию

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 11 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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По прогнозам синоптиков, в воскресенье в грузинской столице будет облачная и пасмурная погода

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Облачная погода и слабый дождь ждет гостей и жителей Тбилиси в воскресенье, 11 апреля.

Восход солнца будет в 06:28 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 13-14 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 19-20 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:36.

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Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси

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