Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 13 апреля

Днем во вторник в столице будет пасмурная погода и временами ожидается дождь, а температура воздуха поднимется до 13-14 градусов

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Пасмурную погоду и дождь прогнозируют синоптики в Тбилиси во вторник, 13 апреля.

Восход солнца будет в 06:24 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 5-6 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 13-14 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:38.

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