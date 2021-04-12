Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 14 апреля

Пасмурный день с дождем прогнозируют синоптики в столице в среду, температура воздуха составит не больше 15-16 градусов

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Облачную погоду и слабый дождь прогнозируют синоптики в Тбилиси в среду, 14 апреля.

Восход солнца будет в 06:23 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 7-8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 15-16 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:39.

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