Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 14 апреля

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Пасмурный день с дождем прогнозируют синоптики в столице в среду, температура воздуха составит не больше 15-16 градусов
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Облачную погоду и слабый дождь прогнозируют синоптики в Тбилиси в среду, 14 апреля.
Восход солнца будет в 06:23 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 7-8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 15-16 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:39.
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