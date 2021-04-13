Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 15 апреля

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Полдня солнечно, полдня облачно – такую погоду прогнозируют синоптики в столице в четверг, но обещают 20-21 градус тепла
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Переменчивая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 15 апреля.
Восход солнца будет в 06:21 по местному времени.
В первой половине дня погода обещает быть ясной, солнечной и теплой, а со второй половины дня – преимущественно ясной и частично облачной.
В ночные часы температура воздуха составит 7-8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градуса.
Закат можно будет наблюдать в 19:40.