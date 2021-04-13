Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни

С завтрашнего дня в грузинской столице потеплеет на несколько градусов, однако возможны дожди и грозы

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится на территории Грузии до 14 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Прояснится и потеплеет в стране с утра 14 апреля, и такая погода сохранится до 16-го числа. В эти дни в некоторых районах Восточной Грузии пройдут дожди, возможны грозы и град. Температура воздуха поднимется до +17, в низинах до +22 градусов.

В Тбилиси ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха 13 апреля составит +14...+16 градусов. А вот 14-16 апреля воздух прогреется до +19...+21 градуса.

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