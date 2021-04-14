Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 16 апреля

Апрель оказался таким же непостоянным, как и март, и в пятницу погода в столице не особенно порадует постоянством, столбик термометра с трудом дотянется до 20 градусов

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Временами ясная и солнечная, временами частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 16 апреля.

Восход солнца будет в 06:20 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 8-9 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 19-20 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:42.

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