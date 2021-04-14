Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 16 апреля

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Апрель оказался таким же непостоянным, как и март, и в пятницу погода в столице не особенно порадует постоянством, столбик термометра с трудом дотянется до 20 градусов
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Временами ясная и солнечная, временами частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 16 апреля.
Восход солнца будет в 06:20 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 8-9 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 19-20 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:42.
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