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Вид на старый Тбилиси - район Абанотубани, городская архитектура

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 16 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1137)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210414/251456331/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-16-aprelya.html

Апрель оказался таким же непостоянным, как и март, и в пятницу погода в столице не особенно порадует постоянством, столбик термометра с трудом дотянется до 20 градусов

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Временами ясная и солнечная, временами частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 16 апреля.

Восход солнца будет в 06:20 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 8-9 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 19-20 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:42.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1137)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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