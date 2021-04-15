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Вид на город Тбилиси - памятник Вахтангу Горгасали и Метехский мост

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 17 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1138)
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Sputnik Грузия
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По прогнозам синоптиков, в субботу в грузинской столице будет пасмурная погода, воздух прогреется до 11 градусов

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 17 апреля.

Восход солнца будет в 06:18 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха упадет до 10-11 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:43.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1138)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси

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