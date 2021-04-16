Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 18 апреля

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Небольшая облачность, слабый дождь и температура воздуха до 23 градусов тепла – такую погоду обещают синоптики в столице в воскресенье
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Переменная облачность и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 18 апреля.
Восход солнца будет в 06:17 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха упадет до 12-13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 22-23 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:44.
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