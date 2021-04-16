Дожди и град: какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни

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В ближайшие дни в ряде регионов страны, а также в Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, а в Кахети возможен град. Столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. В некоторых районах Грузии 16-19 апреля ожидаются кратковременные дожди, а в Восточной Грузии возможен град, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Воздух днем в низине прогреется до +20...+25 градусов.
В Тбилиси возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.
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