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Дожди и град: какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Погода в Грузии (242)
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В ближайшие дни в ряде регионов страны, а также в Тбилиси ожидаются кратковременные дожди, а в Кахети возможен град. Столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. В некоторых районах Грузии 16-19 апреля ожидаются кратковременные дожди, а в Восточной Грузии возможен град, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Воздух днем в низине прогреется до +20...+25 градусов.

В Тбилиси возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

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Темы:
Погода в Грузии (242)
Теги:
Погода, Грузия

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