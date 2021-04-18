Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 20 апреля

Во вторник в столице дождь ожидается только ночью, а днем будет пасмурно, но тепло - температура воздуха поднимется до 24-25 градусов

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Переменная облачность и слабый дождь в ночные часы ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 20 апреля.

Восход солнца будет в 06:13 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха упадет до 16-17 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 24-25 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:46.

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