Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 20 апреля

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Во вторник в столице дождь ожидается только ночью, а днем будет пасмурно, но тепло - температура воздуха поднимется до 24-25 градусов
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Переменная облачность и слабый дождь в ночные часы ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 20 апреля.
Восход солнца будет в 06:13 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха упадет до 16-17 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 24-25 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:46.
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