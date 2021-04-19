Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 21 апреля

Погода
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210419/251501081/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-21-aprelya.html
Небольшую облачность с прояснениями прогнозируют синоптики в столице в среду, температура воздуха составит 22 градуса
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Частично облачная с прояснениями погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 21 апреля.
Восход солнца будет в 06:12 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха упадет до 16-17 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:47.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.