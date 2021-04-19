Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 21 апреля

Небольшую облачность с прояснениями прогнозируют синоптики в столице в среду, температура воздуха составит 22 градуса

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Частично облачная с прояснениями погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 21 апреля.

Восход солнца будет в 06:12 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха упадет до 16-17 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:47.

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