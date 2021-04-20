Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 22 апреля

Погода
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210420/251513582/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-22-aprelya.html
Небольшая облачность и кратковременный дождь ожидается в столице в четверг, будет чуть прохладнее - воздух прогреется всего до 19 градусов
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Преимущественно ясная погода, но с небольшой облачностью и слабым дождем ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 22 апреля.
Восход солнца будет в 06:10 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха упадет до 14-15 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 18-19 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:48.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.