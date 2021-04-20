Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 22 апреля

Небольшая облачность и кратковременный дождь ожидается в столице в четверг, будет чуть прохладнее - воздух прогреется всего до 19 градусов

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Преимущественно ясная погода, но с небольшой облачностью и слабым дождем ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 22 апреля.

Восход солнца будет в 06:10 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха упадет до 14-15 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 18-19 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:48.

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