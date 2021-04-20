Ураган на черноморском побережье Грузии – пострадали два человека

В Кобулети с корнем вырваны несколько деревьев, повреждены электропровода, заблокированы улицы. В городе работают спасатели и ремонтные бригады

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Два человека пострадали в Кобулети (Аджария) в результате ураганного ветра, сообщает Аджарское телевидение.

Поваленное ветром дерево придавило двух прохожих, перекрыв центральную автомобильную дорогу.

Пострадали двое сотрудников службы озеленения Кобулети, работавшие на этом месте. Они доставлены в медицинское учреждение.

У одного из них сломана нога, а у второго множественные травмы.

На месте происшествия мобилизована спасательная бригада, начаты очистительные работы.

Еще один случай произошел в так называемом поселке Эмтеес. Здесь поваленный ветром эвкалипт повредил ворота одного из домов и оборвал электропровода. К счастью, никто не пострадал. На месте находится спасательная бригада и группа Energo Pro Georgia. Начаты восстановительные работы.

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды по всей Грузии с 20 апреля. Ожидаются дожди, местами сильные, гроза, град, шторм до 4 баллов на море и сильный ветер.

Специалисты предупреждают, что обильные осадки могут повысить уровень воды в реках и вызвать наводнение, а в горах сформировать лавины и оползневые процессы.

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