14:14 21 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1585
  • 100 RUB4.5224
  • USD3.4499
Поиск
LIVE:
небо погода облака солнце лето весна Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 23 апреля

© Sputnik / Levan Avlabreli
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1143)
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210421/251523409/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-23-aprelya.html

Солнечно и без дождя, воздух прогреется до 21 градуса – такую погоду обещают синоптики в столице в пятницу

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Ясная, теплая и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 23 апреля.

Восход солнца будет в 06:09 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха упадет до 12-13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:49.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1143)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Прямая трансляция - ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Прямая трансляция - ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться