Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 23 апреля

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Солнечно и без дождя, воздух прогреется до 21 градуса – такую погоду обещают синоптики в столице в пятницу
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Ясная, теплая и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 23 апреля.
Восход солнца будет в 06:09 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха упадет до 12-13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:49.
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