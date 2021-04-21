Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 23 апреля

Солнечно и без дождя, воздух прогреется до 21 градуса – такую погоду обещают синоптики в столице в пятницу

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Ясная, теплая и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 23 апреля.

Восход солнца будет в 06:09 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха упадет до 12-13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:49.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.