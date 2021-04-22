Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 24 апреля

Теплая солнечная погода ожидается в Тбилиси в субботу, температура воздуха составит 20 градусов – прекрасный день для прогулок

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Теплая и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 24 апреля.

Восход солнца будет в 06:07 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 20 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:50.

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