Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 24 апреля

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Теплая солнечная погода ожидается в Тбилиси в субботу, температура воздуха составит 20 градусов – прекрасный день для прогулок
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Теплая и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 24 апреля.
Восход солнца будет в 06:07 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 20 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:50.
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