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Последствия ураганного ветра - сорванные крыши

Проливные дожди и шквальный ветер создали проблемы местным жителям на востоке Грузии

© Sputnik / STRINGER
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (244)
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В двух селах Лагодехского муниципалитета ветер повредил крыши домов и теплицы, оборваны электропровода

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Переменчивая нестабильная погода последних дней создает проблемы жителя то одной, то другой части Грузии.

Накануне ливневые дожди и шквальный ветер из западной части страны переместились в восточную и обрушились на Кахети. Так, в селах Чиаура и Вардисубани Лагодехского муниципалитета ветер повредил крыжи домов и разрушил теплицы. Оборваны электропровода, местные жители остались без электричества.

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photo : courtesy of Municipality of Poti City
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С утра представители мэрии находятся на месте и знакомятся с ситуацией. На данном этапе определяется размер ущерба и вид помощи, которую муниципалитет сможет оказать пострадавшим.

По словам мэра муниципалитета Джондо Мдивнишвили, энергораспределительная компания Energo-pro Georgia приступила в ликвидации последствий аварии и восстановлению электроснабжения.

Непогода накануне стала причиной и несчастного случая с селе Картубани – работника Energo-pro Georgia ударило током, когда он пытался восстановить линию электропередачи. Мужчина скончался на месте.

До этого ураганный ветер повредил крыши домов и с корнем вырывал деревья в приморском городе Кобулети (Аджария).

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Темы:
Погода в Грузии (244)
Теги:
Кахети, Погода, Грузия

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