В Лентехском муниципалитете на западе Грузии размыты дороги

Обильные осадки и таяние снегов в горах вызвали половодье в маленькой речушке Хешкура, вода размыла дорогу, соединяющую два села

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Затяжные ливневые дожди создали проблемы в Лентехском муниципалитете на западе Грузии, сообщается на странице мэрии Лентехи в Facebook.

Река Хешкура вышла из берегов и смыла с обеих сторон моста подъездную дорогу, соединяющую села Чвелпи и Луджи. Движение по ней стало невозможным.

На месте уже мобилизована тяжелая техника. Идет расчистка русла реки и восстановление дороги.

Переменчивая нестабильная погода последних дней создает проблемы жителям то одной, то другой части Грузии.

Накануне ливневые дожди и шквальный ветер из западной части страны переместились в восточную и обрушились на Кахети. Так, в селах Чиаура и Вардисубани Лагодехского муниципалитета ветер повредил крыши домов и разрушил теплицы. Оборваны электропровода, местные жители остались без электричества.

До этого ураганный ветер повредил крыши домов и с корнем вырывал деревья в приморском городе Кобулети (Аджария).

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