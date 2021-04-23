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Солнечная погода в столице, парк Рике

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 25 апреля

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1145)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210423/251543596/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-25-aprelya.html

Хороший солнечный день ждет тбилисцев в воскресенье, синоптики обещают безоблачное небо и 22 градуса тепла

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Теплая, ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 25 апреля.

Восход солнца будет в 06:06 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 12-13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:51.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1145)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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