Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 25 апреля

Хороший солнечный день ждет тбилисцев в воскресенье, синоптики обещают безоблачное небо и 22 градуса тепла

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Теплая, ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 25 апреля.

Восход солнца будет в 06:06 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 12-13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:51.

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