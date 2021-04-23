Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 25 апреля

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Хороший солнечный день ждет тбилисцев в воскресенье, синоптики обещают безоблачное небо и 22 градуса тепла
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Теплая, ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 25 апреля.
Восход солнца будет в 06:06 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 12-13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21-22 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:51.
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