Начало будущей недели в Грузии будет пасмурным и дождливым

Главные темы

Ковид-география Грузии: какой регион лидирует по количеству инфицированных На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 13 729 активных случаев заражения, из них 3582 человека проходят лечение в больницах 642

Драка перед богослужением - ситуация в Чкондидской епархии остается напряженной Митрополит смог зайти в храм Рождества Богородицы в селе Салхино и начать богослужение только после того, как в дело вмешалась полиция 577