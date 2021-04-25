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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улицах грузинской столицы в дождь

Начало будущей недели в Грузии будет пасмурным и дождливым

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (245)
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По прогнозам синоптиков, 26-28 апреля население ожидают дожди, местами сильные, грозы, град, шквальный ветер

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в начале будущей недели на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, 26-28 апреля население ожидают дожди, местами сильные, грозы, град, шквальный ветер, 3-4 балльный шторм на море.

Обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках. В горных районах существует опасность схода оползней и образования лавин.

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Темы:
Погода в Грузии (245)
Теги:
Прогноз погоды в Грузии, Прогноз погоды, Грузия

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