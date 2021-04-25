Начало будущей недели в Грузии будет пасмурным и дождливым

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в начале будущей недели на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 26-28 апреля население ожидают дожди, местами сильные, грозы, град, шквальный ветер, 3-4 балльный шторм на море.
Обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках. В горных районах существует опасность схода оползней и образования лавин.
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