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Сухой мост в Тбилиси - вид на город

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 27 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1146)
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Sputnik Грузия
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Во второй половине дня вторника и ночью в столице ожидаются кратковременные дожди, а днем температура воздуха составит 17-18 градусов

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Переменная облачность и дождливая погода ждут жителей и гостей Тбилиси во вторник, 27 апреля.

Восход солнца будет в 06:03 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 12-13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17-18 градусов. Во второй половине дня и ночью ожидаются кратковременные дожди.

Закат можно будет наблюдать в 19:53.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1146)
Теги:
Прогноз погоды, Прогноз погоды в Тбилиси, Тбилиси, Грузия

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