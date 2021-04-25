Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 27 апреля

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Во второй половине дня вторника и ночью в столице ожидаются кратковременные дожди, а днем температура воздуха составит 17-18 градусов
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Переменная облачность и дождливая погода ждут жителей и гостей Тбилиси во вторник, 27 апреля.
Восход солнца будет в 06:03 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 12-13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17-18 градусов. Во второй половине дня и ночью ожидаются кратковременные дожди.
Закат можно будет наблюдать в 19:53.