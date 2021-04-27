Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 29 апреля

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Тепло, солнечно, на небе небольшие облака, воздух прогреется до 23 градусов – такую погоду обещают синоптики в столице в четверг
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Частично облачная и преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 29 апреля.
Восход солнца будет в 06:00 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 12-13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 22-23 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:56.
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