Непогода в Грузии: в высокогорной Сванети активизировались оползневые процессы

Горные речушки превратились в бурные потоки, сметая все на своем пути, обвалы скальных пород блокировали местные дороги – в муниципалитете мобилизована тяжелая техника

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Таяние снегов и дожди активизировали оползневые процессы в высокогорной Сванети – в селе Мулахи Местийского муниципалитета восемь семей оказались оторванными от внешнего мира, сообщает телеканал Rustavi 2.

"Ведутся превентивные мероприятия, приедут геологи и спланируют дальнейшие действия. Эвакуация населения пока не планируется, но некоторые жители по собственной воле покинули зону стихии", – сказал телекомпании мэр Местийского муниципалитета Капитон Жоржолиани.

По словам мэра, в зоне стихии работает спецтехника. Подача электроэнергии в общине населению не прекращалась.

Синоптики в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погоды во многих регионах Грузии.

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