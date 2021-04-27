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Наводнение в Сванети

Непогода в Грузии: ситуация в высокогорной Сванети стабильна

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Темы:
Погода в Грузии (247)
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Sputnik Грузия
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В одном из сел Местийского муниципалитета, где ручей превратился в бурную реку, спасателям пришлось эвакуировать несколько семей

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Ситуация в селе Жабе в муниципалитете Местия стабильна и находится под контролем, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Спасатели выехали в это высокогорное село после того, как на "112" поступило сообщение о бурном потоке, в который превратился маленький ручей, и наносах, которые вода несла с гор.

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Из соображений безопасности жителей нескольких домов временно пришлось переселить в другое место.

"Персонал аварийной службы оставался на месте на ночь для наблюдения. Утром, как только восстановилась видимость, спасательная команда из пяти человек разведала обстановку в устье ручья. Параллельно очищалось его русло в самом селе с использованием тяжелой техники. На данный момент ситуация стабильная и находится под контролем", – говорится в сообщении.

Во время стихийных процессов, вызванных таянием снегов и обильными осадками, никто не пострадал. Сотрудники пожарно-спасательного управления Службы управления чрезвычайными ситуациями остаются на месте.

Сильные дожди в муниципалитете Местия создали проблемы для местного населения. Таяние снегов и дожди активизировали оползневые процессы в высокогорной Сванети.

Синоптики в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погоды во многих регионах Грузии.

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Темы:
Погода в Грузии (247)
Теги:
Непогода в Грузии, Сванети, Грузия

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