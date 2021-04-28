13:47 28 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1727
  • 100 RUB4.6121
  • USD3.4548
Поиск
Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - набережная и река Кура

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 30 апреля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1149)
6010
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250363579.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210428/251588735/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-30-aprelya.html

Солнце в столице в пятницу особо не порадует – в основном будет облачно с кратковременными дождями, температура воздуха всего 21 градус

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Облачная погода с кратковременными дождями ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 30 апреля.

Восход солнца будет в 05:59 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 15-16 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градуса.

Закат можно будет наблюдать в 19:57.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1149)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Стычка у офиса ЕНД: представителям Нацдвижения не понравилась акция протеста - видео
Стычка у офиса ЕНД: представителям "Нацдвижения" не понравилась акция протеста - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться