Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 30 апреля

Солнце в столице в пятницу особо не порадует – в основном будет облачно с кратковременными дождями, температура воздуха всего 21 градус

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Облачная погода с кратковременными дождями ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 30 апреля.

Восход солнца будет в 05:59 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 15-16 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градуса.

Закат можно будет наблюдать в 19:57.

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