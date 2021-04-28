Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 30 апреля

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Солнце в столице в пятницу особо не порадует – в основном будет облачно с кратковременными дождями, температура воздуха всего 21 градус
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Облачная погода с кратковременными дождями ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 30 апреля.
Восход солнца будет в 05:59 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 15-16 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градуса.
Закат можно будет наблюдать в 19:57.
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