Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 1 мая

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По прогнозам синоптиков, в субботу в грузинской столице будет пасмурно, но тепло – воздух прогреется до 21 градуса
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 1 мая.
Восход солнца будет в 05:58 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 15-16 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градуса.
Закат можно будет наблюдать в 19:58.
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