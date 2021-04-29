15:15 29 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Весна в столице Грузии

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 1 мая

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1150)
5810
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210429/251598252/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-1-maya.html

По прогнозам синоптиков, в субботу в грузинской столице будет пасмурно, но тепло – воздух прогреется до 21 градуса

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 1 мая.

Восход солнца будет в 05:58 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 15-16 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 20-21 градуса.

Закат можно будет наблюдать в 19:58.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1150)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотомодель Винни Харлоу после 93-ей церемонии вручения Оскар в Беверли-Хиллз
Великолепие и шик: наряды с 93-ей церемонии вручения " Оскар" - фото
Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться