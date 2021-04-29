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Машина едет по трассе в сильный дождь

Опять дожди - синоптики предупреждают о непогоде в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (248)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210429/251607298/Opyat-dozhdi---sinoptiki-preduprezhdayut-o-nepogode-v-Gruzii.html

Сезон дождей не кончается - обильные осадки на этот раз ожидаются в Восточной Грузии, они могут вызвать повышение уровня воды в реках и оползневые процессы в горных региронах

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды, об этом говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Дожди ожидаются со второй половины 29 апреля до второй половины дня 30 апреля в Восточной Грузии и в горных районах Западной Грузии.

Агентство предупреждает, что сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и активизировать лавины и оползневые процессы.

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Темы:
Погода в Грузии (248)

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