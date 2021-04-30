Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 2 мая

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют частично облачную погоду и слабый дождь в столице Грузии на Пасху, которая в этом году отмечается в воскресенье, 2 мая.
Рассвет в Тбилиси будет в 05:56 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 19:59.
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