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Виды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе идут мимо закрытых кафе

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 2 мая

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1151)
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Sputnik Грузия
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Жителей и гостей Грузии в грузинской столице ждет облачная погода, днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют частично облачную погоду и слабый дождь в столице Грузии на Пасху, которая в этом году отмечается в воскресенье, 2 мая.

Рассвет в Тбилиси будет в 05:56 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 19:59.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1151)

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