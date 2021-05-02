Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 4 мая

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В столицу Грузии возвращается тепло - днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла, будет ясно и солнечно
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду в Тбилиси во вторник, 4 мая.
Рассвет в столице будет в 05:54 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13-14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла. Дождя не ожидается.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 20:01.
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