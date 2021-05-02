Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 4 мая

В столицу Грузии возвращается тепло - днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла, будет ясно и солнечно

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду в Тбилиси во вторник, 4 мая.

Рассвет в столице будет в 05:54 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13-14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла. Дождя не ожидается.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 20:01.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

