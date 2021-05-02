22:06 02 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Вид на город Тбилиси - танцующий фонтан в парке Рике

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 4 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1152)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250150896.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210502/251630878/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-vtornik-2-maya.html

В столицу Грузии возвращается тепло - днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла, будет ясно и солнечно

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду в Тбилиси во вторник, 4 мая.

Рассвет в столице будет в 05:54 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13-14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла. Дождя не ожидается.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 20:01.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1152)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Погода, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
Праздник Пасхи в Грузии: праздничная служба в соборе Самеба - фото
Обстрелянные дома, грустные матери, обнимающие своих детей. Видео ситуации в Баткене
Обстрелянные дома: страшные последствия военных действий в Кыргызстане
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться