Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 5 мая

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Облачную погоду с небольшим дождем прогнозируют синоптики в столице в среду, будет чуть прохладнее - всего 20 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Облачную погоду с небольшим дождем прогнозируют синоптики в Тбилиси в среду, 5 мая.
Рассвет в столице будет в 05:52 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19-20 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 20:02.
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