Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 5 мая

Облачную погоду с небольшим дождем прогнозируют синоптики в столице в среду, будет чуть прохладнее - всего 20 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Облачную погоду с небольшим дождем прогнозируют синоптики в Тбилиси в среду, 5 мая.

Рассвет в столице будет в 05:52 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19-20 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 20:02.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.