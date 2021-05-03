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Вид на город Тбилиси - пасмурная погода в марте

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 5 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1153)
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Sputnik Грузия
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Облачную погоду с небольшим дождем прогнозируют синоптики в столице в среду, будет чуть прохладнее - всего 20 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Облачную погоду с небольшим дождем прогнозируют синоптики в Тбилиси в среду, 5 мая.

Рассвет в столице будет в 05:52 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19-20 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 20:02.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1153)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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