Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 6 мая

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь в первой половине дня в столице Грузии в четверг, 6 мая, а примерно с 15:00 по местному времени в Тбилиси будет солнечно.
Рассвет будет в 05:51.
Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит плюс 11 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет 20:03.
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