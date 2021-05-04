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Облака в небе - парк Мтацминда в Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 6 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1154)
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Sputnik Грузия
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Гостей и жителей грузинской столицы в четверг ожидает переменчивая погода – воздух прогреется до 11 градусов

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь в первой половине дня в столице Грузии в четверг, 6 мая, а примерно с 15:00 по местному времени в Тбилиси будет солнечно.

Рассвет будет в 05:51.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит плюс 11 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет 20:03.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1154)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси

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