Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 6 мая

Гостей и жителей грузинской столицы в четверг ожидает переменчивая погода – воздух прогреется до 11 градусов

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь в первой половине дня в столице Грузии в четверг, 6 мая, а примерно с 15:00 по местному времени в Тбилиси будет солнечно.

Рассвет будет в 05:51.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит плюс 11 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет 20:03.

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