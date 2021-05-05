Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 7 мая

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Облачно с прояснениями, не особенно тепло для мая, в пятницу в столице синоптики прогнозирую не больше 21 градуса тепла
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют облачную и переменчивую погоду в столице Грузии в пятницу, 7 мая.
Рассветет в 05:50.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет 20:04.
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