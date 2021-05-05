Сильный ветер и дождь – непогода в Грузии не утихает

Совсем не весенняя погода установилась в Грузии в эти дни – сильный ветер, мрачный дождь, небо затянутое серой пеленой, все это скорее напоминает осень

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В пригородах Тбилиси сегодня сила ветра западного направления достигнет 17-22 метра в секунду, в большей части страны ожидается дождь, гроза, град, на море шторм, сообщают грузинские синоптики.

Синоптики не исключают, что из-за обильных дождей на реках может начаться половодье. Обильные осадки также могут спровоцировать оползневые процессы. Метеорологи призывают население и соответствующие ведомства к осторожности.

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