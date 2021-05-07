Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 9 мая

Жителей и гостей грузинской столицы ждет облачная погода, при этом днем столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь в столице Грузии в воскресенье, 9 мая.

Солнце в Тбилиси взойдет в 05:48 по местному времени.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит плюс 12 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами усилится до 20-25 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 20:06.

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