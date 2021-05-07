17:53 07 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1474
  • 100 RUB4.6139
  • USD3.4430
Поиск
Облака в небе над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 9 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1157)
5010
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210507/251663517/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-9-maya.html

Жителей и гостей грузинской столицы ждет облачная погода, при этом днем столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь в столице Грузии в воскресенье, 9 мая.

Солнце в Тбилиси взойдет в 05:48 по местному времени.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит плюс 12 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами усилится до 20-25 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 20:06.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1157)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
Визит Лаврова в Ереван: о чем говорил и что подписал?
Визит Сергея Лаврова в Ереван: коротко о главных событиях двух дней
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться