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Грозовой фронт над Черным морем в Батуми

Погода в Грузии в ближайшие дни ухудшится

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Sputnik Грузия
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Отмечается, что в ближайшие дни по всей Грузии ожидаются дождь, местами град, а на море даже шторм

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Погода в Грузии значительно ухудшится 9 и 10 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Отмечается, что в эти дни в Грузии ожидаются дождь, местами град, а в высокогорье снег и время от времени сильный ветер. На море ожидается шторм в 3-4 балла.

"Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут привести к значительному повышению уровня воды, паводкам на малых реках, а также образованию снежных лавин в горных районах страны и оползням", – добавили в сообщении.

Теги:
Грузия, Погода

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