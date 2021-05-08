Погода в Грузии в ближайшие дни ухудшится

Отмечается, что в ближайшие дни по всей Грузии ожидаются дождь, местами град, а на море даже шторм

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Погода в Грузии значительно ухудшится 9 и 10 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Отмечается, что в эти дни в Грузии ожидаются дождь, местами град, а в высокогорье снег и время от времени сильный ветер. На море ожидается шторм в 3-4 балла.

"Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут привести к значительному повышению уровня воды, паводкам на малых реках, а также образованию снежных лавин в горных районах страны и оползням", – добавили в сообщении.